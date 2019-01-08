Iğdır'da Gasp İddiası
48 dakika önce
Iğdır'da, bir kişinin cep telefonu ile 5 lirasını gasbettikleri öne sürülen 5 çocuktan 3'ü tutuklandı.
Iğdır
'da, bir kişinin cep telefonu ile 5 lirasını gasbettikleri öne sürülen 5 çocuktan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine bağlı Alikamerli Mahallesi'nde A.K'nin cep telefonu ve 5 lirasının bazı kişilerce zorla alındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonucu suça karıştıkları gerekçesiyle yaşları 18'den küçük olan S.S, Ş.Ş, M.A.O, F.G. ve E.B. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Ş, M.A.O. ve F.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise savcılıkça salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:08 Kaynak: AA
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