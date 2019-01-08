Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Gasp İddiası

Iğdır'da Gasp İddiası

48 dakika önce

Iğdır'da, bir kişinin cep telefonu ile 5 lirasını gasbettikleri öne sürülen 5 çocuktan 3'ü tutuklandı.

Iğdır'da Gasp İddiası, System.String[]
Iğdır'da, bir kişinin cep telefonu ile 5 lirasını gasbettikleri öne sürülen 5 çocuktan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine bağlı Alikamerli Mahallesi'nde A.K'nin cep telefonu ve 5 lirasının bazı kişilerce zorla alındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu suça karıştıkları gerekçesiyle yaşları 18'den küçük olan S.S, Ş.Ş, M.A.O, F.G. ve E.B. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Ş, M.A.O. ve F.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise savcılıkça salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:08 Kaynak: AA

Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UFC Dövüşçüsü Polyana Viana, Kendisini Soymaya Çalışan Hırsızı Tanınmaz Hale Getirdi 3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi

Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 16:56:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Gasp İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]