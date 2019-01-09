Iğdır'da Gasp Suçundan 3 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da bir şahsın cep telefonunu gasp eden 3 şüpheli tutuklandı.

Iğdır'da bir şahsın cep telefonunu gasp eden 3 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Kamerli Mahallesi'nde meydana gelen ve mağdur olan A.K. isimli şahıstan bir adet telefon ile 5 TL paranın gasp edilmesiyle ilgili çalışma başlattı. Çalışmada S.S., Ş.Ş., M.A.O., F.G. ve E.B. isimli yaşı küçük çocuklar olduğu tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan, S.S. ve E.B. serbest bırakılırken, Ş.Ş., M.A.O. ve F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - IĞDIR

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