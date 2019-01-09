Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Gasp Suçundan 3 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da Gasp Suçundan 3 Şüpheli Tutuklandı

15 dakika önce

Iğdır'da bir şahsın cep telefonunu gasp eden 3 şüpheli tutuklandı.

Iğdır'da Gasp Suçundan 3 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Iğdır'da bir şahsın cep telefonunu gasp eden 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Kamerli Mahallesi'nde meydana gelen ve mağdur olan A.K. isimli şahıstan bir adet telefon ile 5 TL paranın gasp edilmesiyle ilgili çalışma başlattı. Çalışmada S.S., Ş.Ş., M.A.O., F.G. ve E.B. isimli yaşı küçük çocuklar olduğu tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan, S.S. ve E.B. serbest bırakılırken, Ş.Ş., M.A.O. ve F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Iğdır, 3. Sayfa
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