Iğdır'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı

IĞDIR'da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde törenlerle anıldı.

Tören, Vali Enver Ünlü, Garnizon ve 5'inci Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan ve Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş'un belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Saat 09.05'te çalan siren sesleriyle Türk bayrağı önce göndere çekildi, ardından yarıya indirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı yanındaki meşaleler yakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın mesajı okundu.Törenler daha sonra Kültür Merkezi Salonu'nda devam etti. Vali Ünlü, programın sonunda Atatürk haftası nedeniyle düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi. Tören, Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırladığı Atatürk oratoryosu sunumu ile son erdi