Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı - Son Dakika
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Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı

30.05.2022 00:44
Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı

Iğdır'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı, yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucunda söndürülebildi.

Iğdır'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı, yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucunda söndürülebildi.

Yangın, saat 23.00 sularında Iğdır Özgür Mahallesi, Şehit Vahap Akar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın çatısında yangın çıktı. Çıkan yangını yoldan geçen vatandaşlar görerek binada oturanlara haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmandaki daireler tek tek boşaltılırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik söndürme işleminin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken çatının büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı
Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı
Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı
Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı
Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı
Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı
Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı

YORUMLAR
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Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da gecenin karanlığını alevler aydınlattı - Son Dakika


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