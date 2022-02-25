Iğdır'da geleceğin çocukları yapay zeka öğreniyor - Son Dakika

Dünyada 14 ülkenin ortaklaşa yürüttüğü "Geleceğin Çocukları" projesi Iğdır'daki 75. Yıl Anadokulu'nda yürütülüyor.

E-Twinning??????? kapsamında başlatılan "Children of the Future" projesi, 3-6 yaş arası öğrencilerin teknoloji, kodlama ve yapay zekaya olan ilgilerini artırmayı, algoritmik ve matematiksel becerilerini artırmayı amaçlıyor.

Iğdır'daki çocuklara yaşam becerileri kazandırmak, gelecek nesiller için sağlıklı bir ekosistem oluşturmak ve bunları okul öncesi eğitime entegre etmek amacıyla oluşturulan proje, okul öncesi öğretmeni Semra Yılmaz tarafından yürütülüyor.

Ekim ayında başlatılılan proje, yapılacak sanal sergiyle son bulacak.