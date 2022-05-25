Iğdır'da genç kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Iğdır'da genç bir kadının öldürülmesi olayına ilişkin yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir evde bir süre önce 24 yaşındaki Pınar Kızıl'ı tabanca ile vurarak öldürdüğü öne sürülen Mahsun A'nın yanı sıra Y.G, R.K, A.A. polislerce gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar Iğdır Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine çıkartılan bu kişilerden Mahsun A. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.