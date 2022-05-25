Iğdır'da genç kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da genç kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

25.05.2022 17:02
Iğdır'da genç kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Iğdır'da genç bir kadının öldürülmesi olayına ilişkin yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Iğdır'da genç bir kadının öldürülmesi olayına ilişkin yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir evde bir süre önce 24 yaşındaki Pınar Kızıl'ı tabanca ile vurarak öldürdüğü öne sürülen Mahsun A'nın yanı sıra Y.G, R.K, A.A. polislerce gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar Iğdır Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine çıkartılan bu kişilerden Mahsun A. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Derya Karya 'Beni rahatsız etme' deyince öldürülmüş Derya Karya 'Beni rahatsız etme' deyince öldürülmüş Iğdır'da 'silahlı hırsızlık girişimi' güvenlik kamerasına yansıdı Iğdır'da 'silahlı hırsızlık girişimi' güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: AA

Silah, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da genç kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:07:12. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da genç kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement