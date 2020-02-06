Iğdır'da gençlerin bıçaklı kavgası 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da gençlerin bıçaklı kavgası 4 yaralı - Son Dakika

Iğdır'da gençlerin bıçaklı kavgası 4 yaralı

6 saat önce

Iğdır'da gençlerin bıçaklı kavgası: 4 yaralıIĞDIR'da, gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Iğdır'da gençlerin bıçaklı kavgası: 4 yaralı

IĞDIR'da, gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı. Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi üzerinde, gençler arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Eser Koç, Gökhan Sisko, Ramazan Sisko ve Ömer Sisko, çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavganın ardından olay yerinde toplanan kalabalık ise polis ekiplerince güçlükle dağıtıldı. Polis, gençlerin kavgasının nedenini belirlemeye çalışıyor.

Iğdır'da gençlerin bıçaklı kavgası 4 yaralı

Söğütlü, Polis, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:57 Kaynak: DHA
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