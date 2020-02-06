Iğdır'da gençlerin bıçaklı kavgası 4 yaralı - Son Dakika

Iğdır'da gençlerin bıçaklı kavgası: 4 yaralı

IĞDIR'da, gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı. Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi üzerinde, gençler arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Eser Koç, Gökhan Sisko, Ramazan Sisko ve Ömer Sisko, çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavganın ardından olay yerinde toplanan kalabalık ise polis ekiplerince güçlükle dağıtıldı. Polis, gençlerin kavgasının nedenini belirlemeye çalışıyor.