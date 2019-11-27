Son Dakika Haberleri: Iğdır'da gıda denetim seferberliği başladı
Son Dakika Güncel Iğdır'da gıda denetim seferberliği başladı - Son Dakika

Iğdır'da gıda denetim seferberliği başladı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'de uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda ekipleri tarafından et ve et ürünleri üretim işletmeler denetlendi.

Iğdır'da gıda denetim seferberliği başladı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'de uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda ekipleri tarafından et ve et ürünleri üretim işletmeler denetlendi.


Iğdır'da faaliyette bulunan işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafet temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.


Denetim Seferberliği ile ilgili yapılan açıklamada, "Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 22 Kasım 2019 tarihli Denetim Seferliği konulu yazısına istinaden 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması yönünde 25-30 Kasım 2019 tarihleri arasında denetim seferberliği başlatılmış olup bu kapsamda İlimiz de görev yapan tüm gıda kontrol görevlilerinin denetime çıkmaları planlanmıştır. Denetim Seferberliğinde, Bütün gıda işletmeleri denetlenecek, denetimlerde ve alınan numunelerin analiz sonuçlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır. Bu konuda tüketiciler en büyük destekçilerimiz olmalıdır. Gördükleri yanlış bir durumu Bakanlığımızın Alo 174 gıda hattını arayarak yardımcı olabilirler" denildi. - IĞDIR

Türkiye, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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