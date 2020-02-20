Iğdır'da gıda denetimi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da gıda denetimi devam ediyor - Son Dakika

Iğdır'da gıda denetimi devam ediyor

6 saat önce

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Iğdır'da gıda denetimi devam ediyor, System.String[]

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında denetimlerine devam ediyor.


Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi sonrasında ekipler, süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Ekipler, vatandaşların da herhangi bir uygunsuzluk tespit etmeleri halinde işletmeleri ihbar, şikayet etmelerini ya da CİMER ve Alo 174 Gıda Hattına bildirmelerini istedi.


Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi 22 Şubat Cumartesi günü sona erecek. - IĞDIR

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
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