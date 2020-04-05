Iğdır'da gıda denetimi devam ediyor - Son Dakika

Iğdır'da gıda denetimi devam ediyor
6 saat önce
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşması için gıda denetimlerine devam ediyor.
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşması için gıda denetimlerine devam ediyor.
Vatandaşların bu sıkıntılı dönemi evlerinde rahat ve huzur içerisinde geçirebilmeleri ve aldıkları gıda ürünlerini gönül rahatlığı ile kullanabilmeleri için Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada denetimlere devam ediyor. Virüs salgını nedeniyle tedbirlerin en üst seviyede olmasından dolayı hijyen kurallarına uyulması gerektiği bu dönemde denetimlerde artarak devam ediyor. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:36 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti (ÖZEL) Maskesiz alışveriş yapmak isteyen kişi vatandaşlarla tartıştı