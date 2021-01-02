Iğdır'da gıda denetimleri aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Iğdır'da gıda denetimleri aralıksız devam ediyor

02.01.2021 11:04
Iğdır'da gıda denetimleri aralıksız devam ediyor, System.String[]

Iğdır'da vatandaşların sağlığı için denetim ve çalışmalar ekipler tarafından aralıksız devam ediyor.

Iğdır'da vatandaşların sağlığı için denetim ve çalışmalar ekipler tarafından aralıksız devam ediyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ederken, hayvan sağlığı ekipleri de aşı çalışmaları için hafta sonu sahada ve aralıksız görev yapıyor.

Yapılmakta olan çalışmalarla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, "Covit-19 pandemi ve kısıtlaması dolayısı ile halkımızın sağlığı daha çok önem arz etmekte olup, hafta sonları da aralıksız çalışmalar devam etmektedir. Yaklaşmakta olan yılbaşı sebebi ile de denetimleri artırmış durumdayız. Gıda kontrol ekiplerimizce gıda üretim ve satış yerleri denetlenmektedir. Bakanlığımız ve Valiliğimizin talimatlarıyla yılbaşı öncesi otel, restoran, kuruyemişçiler, alkollü içecek ve hindi satış yerleri başta olmak üzere diğer gıda üretim ve satış yerleri denetlenmektedir. Ayrıca Aşı ve küpe çalışmalarımıza da ara vermeksizin devam etmektedir" dedi. - IĞDIR

Iğdır'da gıda denetimleri aralıksız devam ediyor

Tarım, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Iğdır'da gıda denetimleri aralıksız devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milan'ın teklifiyle Hakan Çalhanoğlu'nun istediği rakam arasında 1.5 milyon euro kaldı Havai fişek nedeniyle gözünü kaybetme noktasına gelen Omar, Viatri ile aynı kaderi paylaştı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz Her geçen gün hayatı biraz daha zorlaşıyor! 280 kiloya ulaşan Aydın'ın tek bir hayali var Rusya değil Türkiye! 65 yaşındaki aşçı, dondurucu soğukta buzu kırıp suya girdi Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı
Hamile kadını öldürerek karnındaki bebeği çalan saldırganın idam edileceği tarih belli oldu Hamile kadını öldürerek karnındaki bebeği çalan saldırganın idam edileceği tarih belli oldu         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Ölümü göze alarak kumar oynadılar! Trafonun bitişiğindeki kaçak kahvede 9 kişi yakalandı Ölümü göze alarak kumar oynadılar! Trafonun bitişiğindeki kaçak kahvede 9 kişi yakalandı         
09:56
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu         
09:23
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı         
22:41
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü         
18:45
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 11:14:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da gıda denetimleri aralıksız devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei