Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı
1 saat önce
Yasadışı yollarla Türkiye'ye kaçak giriş yapan 152 göçmen Iğdır'da yakalandı.
Yasadışı yollarla Türkiye
'ye kaçak giriş yapan 152 göçmen Iğdır
'da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 152 göçmen yakalandı. "Göçmen Kaçakçılığı Yapmak" suçundan 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara adli işlem yapıldığı öğrenildi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:13 Kaynak: İHA
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