Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı

Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı

1 saat önce

Yasadışı yollarla Türkiye'ye kaçak giriş yapan 152 göçmen Iğdır'da yakalandı.

Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı, System.String[]
Yasadışı yollarla Türkiye'ye kaçak giriş yapan 152 göçmen Iğdır'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 152 göçmen yakalandı. "Göçmen Kaçakçılığı Yapmak" suçundan 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara adli işlem yapıldığı öğrenildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:13 Kaynak: İHA

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Iğdır, 3. Sayfa
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