Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Gökkuşağı Tepeleri'ne Doğa Tutkunlarının İlgisi

Iğdır'da Gökkuşağı Tepeleri'ne Doğa Tutkunlarının İlgisi

17 dakika önce

Yoğun kış şartlarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, iklimiyle dikkati çeken Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, doğa sporcularının ve fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

Iğdır'da Gökkuşağı Tepeleri'ne Doğa Tutkunlarının İlgisi, System.String[]
HÜSEYİN YILDIZ - Yoğun kış şartlarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, iklimiyle dikkati çeken Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, doğa sporcularının ve fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

Iğdır'daki bazı bölgeler, rakımı ve mikroklima iklimi nedeniyle kış aylarında doğa tutkunlarından ilgi görüyor.

Kentin en büyük doğal zenginlikleri arasında yer alan ve rengarenk toprak yapısı ile adeta ziyaretçilerini büyüleyen Gökkuşağı Tepeleri, görsel güzelliği ve doğa sporlarına uygun alanlarıyla ilgi çekiyor.

Gökkuşağı Tepeleri'nin son zamanlarda sosyal medya üzerinden ününün yayılmasıyla Iğdır'ın yanı sıra diğer doğu illerinden de çok sayıda doğa sporcusu ve doğa fotoğrafçısı bölgeyi ziyaret ediyor.

Her mevsim farklı güzel

Doğa fotoğrafçılarından Betül Öner, Gökkuşağı Tepeleri'nin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Bölgeyi sosyal medya üzerinden bulduklarını anlatan Öner, "Arkadaşlarımızla gezmeye geldik. İnternette gördük, buradaki arkadaşlarımızla iletişime geçerek gezi programımızı burada değerlendirdik." dedi.

Bu doğal güzelliğin mutlaka görülmesi gerektiğini aktaran Öner, "Gökkuşağı Tepeleri kesinlikle görülmesini tavsiye edeceğim bir doğal güzellik. Büyük ihtimalle çok kişinin buradan haberi yoktur. Kızıl tepeleri ve manzarasıyla büyüleyen tepelerde çok güzel fotoğraflar çektik. Herkesi burayı görmeye bekliyoruz. Arkadaşlarım adeta hayran kaldı." diye konuştu.

"Turizme kazandırılması ve daha çok insanın gelmesi hedefindeyiz"

Doğa sporcusu İlteriş Kağan Taşkınsu da zaman zaman farklı şehirlerden gelmek isteyenleri bu tepelere getirdiklerini ve oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Tepelerin ilgi çektiğini anlatan Taşkınsu, şunları söyledi:

"Haberlerden ve sosyal medyadan burayı görüp merak eden şehir dışından arkadaşlarımız geldi. Onları yürüyüş ve foto safari için buraya getirdik. Bu doğal ortamın, renk cümbüşünün tadını çıkardılar. Buranın turizme kazandırılması ve daha çok insanın gelmesi hedefindeyiz. Burada doğal bir güzellik var, tepeler dünyadaki eşsiz manzaralardan birine sahip."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:31 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saba Tümer, Gençlik Fotoğrafıyla Takipçilerini Şaşırttı Seda Akgül'den Olay Yaratan Paylaşım: Çok Yılan Öptüm, En Masumu Buydu

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti 18 Yaşındaki Kızını Uykuda Öldüren Babadan Kan Donduran Savunma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 11:48:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Gökkuşağı Tepeleri'ne Doğa Tutkunlarının İlgisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]