Iğdır'da Gökkuşağı Tepeleri'ne Doğa Tutkunlarının İlgisi

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Seda Akgül'den Olay Yaratan Paylaşım: Çok Yılan Öptüm, En Masumu Buydu

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti