Son Dakika Haberleri: Iğdır'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı
Son Dakika Güncel Iğdır'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı - Son Dakika

Iğdır'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı

6 saat önce

Iğdır'da, kamu, kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi programlar dışında, her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Iğdır'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı, System.String[]

Iğdır'da, kamu, kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi programlar dışında, her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile genel asayişin korunması ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla ilgili kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek olan her türlü açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, miting, etkinlik, sokak etkinliği, sokak şenliği, sokak eğlencesi, konser, müzik dinletisi, şölen, eğlence, basın açıklaması, stant açma, tüm toplantı ve toplanmalar, oturma eylemi gibi her türlü eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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