Iğdır'da gün batımı - Son Dakika

Küçükbaş hayvan sürüsünün otlaktan dönüşü Koyunun kuzu ile ilgilenmesinden görüntü Keçinin yavru oğlakla ilgilenmesi Iğdır'da, gün batımı saatlerinde otlaklardan dönen koyun sürülerinin eve dönüş yürüyüşü güzel görüntülere sahne oldu.
Küçükbaş hayvan sürüsünün otlaktan dönüşü
Koyunun kuzu ile ilgilenmesinden görüntü
Keçinin yavru oğlakla ilgilenmesi Iğdır'da, gün batımı saatlerinde otlaklardan dönen koyun sürülerinin eve dönüş yürüyüşü güzel görüntülere sahne oldu.
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12.05.2020 01:58:21. #1.13#
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