Iğdır'da Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı
6 saat önce
Dilucu Gümrük Kapısında incelemelerde bulunan yetkililer, Güvenlik ve Koordinasyon toplantısında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
Dilucu Gümrük Kapısında incelemelerde bulunan yetkililer, Güvenlik ve Koordinasyon toplantısında bir araya geldi.
Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, 5. Hudut Alay Komutanı Yılmaz Doğan ile İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan katılalarak Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı yapıldı.
Düzenlenen toplantıda Iğdır Valisi Enver Ünlü, Dilucu Gümrük Kapısının iş ve işlemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. - IĞDIR
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