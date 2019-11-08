Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı
Son Dakika Güncel Iğdır'da Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı

Iğdır'da Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı

6 saat önce

Dilucu Gümrük Kapısında incelemelerde bulunan yetkililer, Güvenlik ve Koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Iğdır'da Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı, System.String[]

Dilucu Gümrük Kapısında incelemelerde bulunan yetkililer, Güvenlik ve Koordinasyon toplantısında bir araya geldi.


Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, 5. Hudut Alay Komutanı Yılmaz Doğan ile İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan katılalarak Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı yapıldı.


Düzenlenen toplantıda Iğdır Valisi Enver Ünlü, Dilucu Gümrük Kapısının iş ve işlemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. - IĞDIR

Jandarma, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
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