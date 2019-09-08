Iğdır'da Halk Günü Toplantısı yapıldı
1 saat önce
Iğdır'da, 2019 yılı Ağustos ayı "Halk Günü Toplantısı" Vali Enver Ünlü başkanlığında gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
Iğdır'da, 2019 yılı Ağustos ayı "Halk Günü Toplantısı" Vali Enver Ünlü başkanlığında gerçekleşti.
Iğdır Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen Halk Günü toplantısında, sıkıntı, ihtiyaç ve talepleri dinleyen Iğdır Valisi Enver ünlü, vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. - IĞDIR
Semt pazarında ürün bolluğu fiyatlara yansıdı Meral Akşener, HDP binası önünde eylem yapan annelere seslendi: Annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değildir Tartıştığı eşi intihar edince adam da peşinden aşağı atladı Son Dakika: Soylu'nun, kayyum açıklamasına İmamoğlu'ndan jet yanıt: Polemikten beslenmiyorum