Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Halk Günü Toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Iğdır'da Halk Günü Toplantısı yapıldı

1 saat önce

Iğdır'da, 2019 yılı Ağustos ayı "Halk Günü Toplantısı" Vali Enver Ünlü başkanlığında gerçekleşti.

Iğdır'da Halk Günü Toplantısı yapıldı, System.String[]

Iğdır'da, 2019 yılı Ağustos ayı "Halk Günü Toplantısı" Vali Enver Ünlü başkanlığında gerçekleşti.


Iğdır Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen Halk Günü toplantısında, sıkıntı, ihtiyaç ve talepleri dinleyen Iğdır Valisi Enver ünlü, vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. - IĞDIR

Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Semt pazarında ürün bolluğu fiyatlara yansıdı
Meral Akşener, HDP binası önünde eylem yapan annelere seslendi: Annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değildir Tartıştığı eşi intihar edince adam da peşinden aşağı atladı Son Dakika: Soylu'nun, kayyum açıklamasına İmamoğlu'ndan jet yanıt: Polemikten beslenmiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 12:22:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Halk Günü Toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]