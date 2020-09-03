Iğdır'da halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika

Iğdır Valiliği toplantı salonunda kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda vatandaşların sıkıntı, talep ve isteklerini dinleyen Sarıibrahim, kendisine iletilen hususları ilgili mevzuatlar doğrultusunda çözümü konusunda kurum amirlerine talimat verdi. - IĞDIR

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