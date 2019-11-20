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Iğdır'da hastane personellerini taşıyan araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Iğdır'da hastane personellerini taşıyan araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralıIĞDIR - Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 5'i hastane personeli olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Iğdır'da hastane personellerini taşıyan araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

IĞDIR - Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 5'i hastane personeli olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Havalimanı Kavşağında meydana geldi. Tuzluca'dan Iğdır istikametine seyir halinde olan ve Tuzluca Devlet Hastanesi personellerini taşıyan hafif ticari araç, havalimanından hızla çıkan otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile orta refüje savrulan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da hastane personellerini taşıyan araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Iğdır, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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