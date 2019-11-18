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Iğdır'da hava kirliliği alarm veriyor

6 saat önce

Iğdır'da hava kirliliği alarm veriyor Sıralamaya göre Iğdır Türkiye birincisi olduIĞDIR - Iğdırlı sağlıklı ve temiz bir nefes almak istiyor Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, hava kirliliği halk sağlığını tehdit etmeye başladı.

Iğdır'da hava kirliliği alarm veriyor

Sıralamaya göre Iğdır Türkiye birincisi oldu

IĞDIR - Iğdırlı sağlıklı ve temiz bir nefes almak istiyor

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, hava kirliliği halk sağlığını tehdit etmeye başladı.

Bölgede havanın soğuması ve kentin tamamen doğalgaza geçmemesi ile birlikte kömür kullanımı, insan sağlığını tehdit eder boyuta geldi. Özellikle akşam saatlerinde kalorifer kazanlarının yanması ile birlikte bina bacalarından çıkan kömür dumanı ve pis koku, şehir merkezinde hayatı yaşanmaz hale getirdi. Bisiklet kullanımının yaygın olduğu kentte, Bakanlık kesinlikle bisiklete binilmemesi konusunda vatandaşı uyardı. Temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken indeks değeri 355'e çıktı.


"Hava ölçümlerine göre Iğdır 355 olarak tehlikeli görüldü"

Kentin ova üzerine kurulu olduğunu ve yakın çevrelerin tamamen doğalgaza geçmediğini belirten Zafer Garangi isimli vatandaş, "Iğdır'ın hava kirliliği sorunu önceden de vardı. Ova olduğu için esinti olmuyor. Doğalgaza geçmeyen bazı kamu kurumları olduğu için sıkıntı oluyor" dedi.


"Temiz hava herkesin hakkı"

Temiz ve sağlıklı hava solumak istediğine değinen Garangi, "Temiz ve güzel hava herkesin hakkı. Iğdır'ın bu hava kirliliğine çözüm bulunursa daha güzel olur" şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi ölçümlerine göre, Türkiye'de Hava kirliliği en yüksek İl 355 olarak Iğdır görüldü. Piknik, yürüyüş, açık hava sporları ve bisiklet sürülmemesi konusunda vatandaşlar kesinlikle uyarıldı.

Iğdır'da hava kirliliği alarm veriyor

Çukurova, Türkiye, Iğdır, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
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