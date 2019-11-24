Iğdır'da hava kirliliğiyle mücadele çalışmaları

Iğdır Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin engellenmesi amacıyla konut, katı atık satış yerleri, fabrika ve kamu kurumlarında denetim yapıyor.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava kirliliğiyle mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Kış mevsiminde kentteki hava kirliliğinin arttığı belirtilen açıklamada, "İlimizde özellikle kış aylarında topografik yapının dezavantajları nedeniyle hava kalitesinde önemli derecede düşüşler yaşanmaktadır. Hava kalitesindeki olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek amacıyla araç egzoz-emisyon denetimleri, katı yakıt satış yerleri, zahireciler, konutlar, kamu kurum ve kuruluşları ile küçük sanayi alanlarının denetimleri aralıksız devam etmektedir." denildi.

Sürdürülen çalışmalarla hava kirliliği seviyesinin düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Partikül madde (PM10) ve SO2 oluşumuna sebep olan katı yakıtların ilimize girdiği andan itibaren satış yerleri ve kullanılan binalar il müdürlüğü ekiplerince aralıksız olarak denetlenmektedir. Bununla beraber ilimizde sosyal yardımlaşma kömürü dağıtımları da sona erdirilmiştir. Yerel yönetimlerle yapılan çalışmalar ile Karaağaç ve Söğütlü mahallelerinde bulunan ve partikül madde oluşumuna sebebiyet veren buğday, arpa öğütme ve paketleme tesisleri için alan belirleme çalışmaları devam etmektedir."

Kirliliğin daha az seviyelere indirilebilmesi için temiz enerji kaynağı olarak bilinen doğal gazın il genelinde yaygın olarak kullanılması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu durumun halk sağlığı açısından da önem arz ettiği aktarıldı.