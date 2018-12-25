Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

Iğdır'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

1 saat önce

Iğdır'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Iğdır'da Hava Ulaşımına Sis Engeli, System.String[]
Iğdır'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte dün geceden itibaren etkili olan ve zaman zaman etkisini artıran yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Sis yüzünden İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Atatürk Havalimanı'ndan Iğdır'daki Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na yapılması planlanan 2 sefer ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak tek sefer karşılıklı olarak iptal edildi.

Kentte halen süren sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:22 Kaynak: AA

Iğdır, Güncel
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