Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Hayvan Hırsızlığı

Iğdır'da Hayvan Hırsızlığı

2 saat önce

Iğdır'da meydana gelen hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Iğdır'da Hayvan Hırsızlığı, System.String[]
Iğdır'da meydana gelen hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi'nde yaklaşık değeri 17 bin TL olan iki adet büyükbaş hayvan çalındı. Meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayına ilişkin yapılan çalışma sonucu hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren şüpheli İ.A. ve Ö.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi

İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var KKTC'de Ünlü İş Adamlarının Birbirine Girdiği Kanlı Kavganın Detayları Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:31:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Hayvan Hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]