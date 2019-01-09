Iğdır'da Hayvan Hırsızlığı
2 saat önce
Iğdır'da meydana gelen hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 şahıs tutuklandı.
Iğdır
'da meydana gelen hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 şahıs tutuklandı.
Iğdır merkez Karaağaç
Mahallesi'nde yaklaşık değeri 17 bin TL olan iki adet büyükbaş hayvan çalındı. Meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayına ilişkin yapılan çalışma sonucu hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren şüpheli İ.A. ve Ö.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
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