Iğdır'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Iğdır'da düzenlenen küçükbaş hayvan hırsızlığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tuzluca ilçesine bağlı Beyoğlu köyünde bir çiftçinin 33 küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı çalışmada çalınan hayvanları Ağrı Dağı kırsalında bularak sahiplerine teslim etti.
Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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