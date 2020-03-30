Iğdır'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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Iğdır'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
13 dakika önce
Iğdır'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.
Iğdır'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.
Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki ahırdan 26 küçükbaş hayvan çalındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 9 hırsızlık zanlısı, olayda kullandıkları iki araçla yakalandı.
Çalınan 26 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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