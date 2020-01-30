Iğdır'da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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Iğdır'da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

6 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde bazı hayvanlarda şap ve çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine, canlı hayvan pazarı geçici süreyle kapatıldı.

Iğdır'da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı, System.String[]

Iğdır'ın Aralık ilçesinde bazı hayvanlarda şap ve çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine, canlı hayvan pazarı geçici süreyle kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemeleri sonucu, ilçe merkezi ve bazı köylerdeki hayvanlarda şap ve çiçek hastalığı tespit etti.

Ekipler, hastalıklı hayvanların bunu diğerlerine de bulaştırma riski nedeniyle Aralık Canlı Hayvan Pazarı'nı 30 gün süreyle ticarete kapattı.

Kent merkezindeki canlı hayvan pazarı da şap hastalığına rastlanması üzerine 18 Ocak'ta, 30 gün süreyle kapatılmıştı.

Aralık, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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