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Iğdır'da hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Iğdır'da hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

15.02.2022 12:46
Iğdır'da hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Iğdır'da hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı.

Iğdır'da hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından yapılan fiziki takip ve araştırmalar sonucunda; şüpheli şahısların Facebook isimli sosyal medya sitesinden değerlerinden daha aşağı tutarlarda hayvan satışı ile ilgili ilanlar verdikleri görüldü. Şüpheli şahısların bahse konu ilanlara GSM irtibat numarası yazdıkları, bu ilanları gören başka illerde yaşayan vatandaşların Iğdır iline geldikleri tespit edildi. Kentte gelen kişiler şüpheli şahıslar tarafından karşılandı. Şüpheli şahıslar kentte gelen kişilere konaklama yerleri ayarlayıp il dışından gelen vatandaşları kendilerine ait olmayan besi çiftliklerine götürerek burada ki hayvanları gösterdikleri ortaya çıktı. Gösterilen hayvanların bedelinin şüpheli şahısların vermiş olduğu 3. Şahıslara ait banka hesap numaralarına dışarıda gelen kişiler tarafından havale/eft yapıldı. Parayı alan kişiler bahse konu hayvanların çeşitli bahanelerle dışarıda gelen vatandaşlara teslim edilmediği, müşteki şahısların yapmış oldukları ödemelere karşı müşteki şahıslara senet verdikleri, ancak bu senetleri ödemedikleri tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri sosyal medya platformu üzerinden ilan vermek suretiyle 3 farklı olayda mağdur ettikleri şahısları yaklaşık bir milyon Türk Lirası dolandırdığı tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan; 2 şahsa adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı, 2 şahsa ev hapsi kararı verildi. 2 kişi ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. - IĞDIR

Iğdır'da hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kaçakçılık, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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