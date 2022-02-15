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Iğdır'da hayvan satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 11 kişi yakalandı - Son Dakika

Iğdır'da hayvan satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 11 kişi yakalandı

15.02.2022 12:51
Iğdır'da hayvan satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 11 kişi yakalandı

Iğdır'da, hayvan satma bahanesiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 11 kişi yakalandı.

Iğdır'da, hayvan satma bahanesiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 11 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı yapma bahanesiyle dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Polisin araştırmasında şüphelilerin sosyal medya adresleri üzerinden, piyasa değerinin altında küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı satmak bahanesiyle ilanlar yayımladıkları belirlendi.

Zanlıların, ilanı görüp hayvan satın almak için kente gelenleri özenle karşılayıp konaklama yeri ayarladıkları ve kendilerine ait olmayan besi çiftliklerine götürerek buradaki hayvanları gösterdikleri anlaşıldı.

Mağdurların alacakları hayvanın bedelini yine kendilerinin verdikleri başka kişilerin hesabına havale ya da EFT yapmalarını sağlayan zanlıların parayı aldıktan sonra çeşitli bahanelerle hayvan teslim etmedikleri, bunun karşılığında verdikleri senetleri de ödemedikleri belirlendi.

Bu yöntemle yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 11 zanlı, polisin adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildi, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli de serbest bırakıldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Dolandırıcılık, Medya, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da hayvan satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 11 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da hayvan satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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