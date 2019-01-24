Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Hayvan Tespit Çalışmaları

Iğdır'da Hayvan Tespit Çalışmaları

10 dakika önce

Iğdır'da damızlık Koyun ve Keçi yetiştiriciliği destekleme çalışmalarında kullanılmak üzere tespit çalışmaları devam ediyor.

Iğdır'da Hayvan Tespit Çalışmaları, System.String[]
Iğdır'da damızlık Koyun ve Keçi yetiştiriciliği destekleme çalışmalarında kullanılmak üzere tespit çalışmaları devam ediyor.

Hayvan tespit çalışmaları kapsamında Tuzluca İlçesinde 5 mahalle, İlçeye bağlı 30 köyde tespit çalışmaları tamamlandı. Kalan 51 köyde ise yoğun kış ve olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalar devam edecek. Tuzluca İlçesi ve köylerinde devam eden damızlık koyun ve keçi tespit çalışmaları, 15 Şubat 2019 tarihinde sona ereceği açıklandı. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Tuzluca, Iğdır, Güncel
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