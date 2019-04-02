Iğdır'da Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı
1 saat önce
Iğdır genelinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce aralıksız devam etmekte olan büyük ve küçükbaş hayvanların aşılama ve küpeleme çalışmalarının ela alındığı durum değerlendirme toplantısı yapıldı.
Iğdır
genelinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce aralıksız devam etmekte olan büyük ve küçükbaş hayvanların aşılama ve küpeleme çalışmalarının ela alındığı durum değerlendirme toplantısı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, "Aşılama ve küpeleme çalışmalarının zamanında bitirilmesi için bütün imkanları kullanacağız. Hayvanların yaylalara çıkma mevsimi gelmektedir. İlimiz genelinde ki bütün hayvanların işlemlerinin bitirilmesi için mesai ve hafta sonu kavramı gözetmeksizin çalışmaktasınız, bu gayretli çalışmalarınız bizleri memnun ediyor. Allah çalışmalarınızda kolaylık versin" dedi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:38 Kaynak: İHA
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