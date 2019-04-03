Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Hdp'li Belediye Başkanı Akkuş'tan Polise Mukavemet

Iğdır'da Hdp'li Belediye Başkanı Akkuş'tan Polise Mukavemet

12 dakika önce

Iğdır'da HDP'li Belediye Başkanı Akkuş'tan polise mukavemetIĞDIR - Iğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim dolayısıyla okul önüne gelen vatandaşların polis tarafından üst araması yapıldığını gören Iğdır HDP Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ve görevli polis memurları arasında tartışma yaşandı.

Iğdır'da Hdp'li Belediye Başkanı Akkuş'tan Polise Mukavemet, System.String[]
Iğdır'da HDP'li Belediye Başkanı Akkuş'tan polise mukavemet

IĞDIR - Iğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim dolayısıyla okul önüne gelen vatandaşların polis tarafından üst araması yapıldığını gören Iğdır HDP Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ve görevli polis memurları arasında tartışma yaşandı.
Iğdır'da HDP'li vatandaşlar 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim nedeniyle bir okula oy kullanmak için geldi. Vatandaşların polis ekipleri tarafından arama yapıldığını gören HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, "Buna hakkınız yok, üst araması yapamazsınız" diyerek polise mukavemette bulundu.
Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler de Yaşar Akkuş, aranan vatandaşı geriye iterek aramaya engel olmaya çalışıyor.
O sırada aramaya devam eden polise de engel olmaya çalışan Yaşar Akkuş, "Buramıza getirdiniz. Sabrediyoruz, sabrediyoruz yeter artık. Burada üst araması yapamazsınız, hakkınız yok" diyerek polise zorluk çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:15 Kaynak: İHA

Iğdır, Halkların Demokratik Partisi, Akkuş, 3. Sayfa
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