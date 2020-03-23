Iğdır'da HDP'li Halfeli Belediyesine kayyum atandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da HDP'li Halfeli Belediyesine kayyum atandı - Son Dakika

Iğdır'da HDP'li Halfeli Belediyesine kayyum atandı

6 saat önce

Iğdır'ın HDP'li Halfeli Beldesi Belediye Başkanı Hasan Safa görevden alındı.

Iğdır'da HDP'li Halfeli Belediyesine kayyum atandı, System.String[]

Iğdır'ın HDP'li Halfeli Beldesi Belediye Başkanı Hasan Safa görevden alındı.


İçişleri Bakanlığı kararıyla Iğdır'ın HDP'li Halfeli Beldesi Belediye Başkanı Hasan Safa gözaltına alınarak, yerine Karakoyun İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş atandı. Hakkındaki terör soruşturması nedeniyle bugün akşam saatlerinde görevinden alınan HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa, jandarma tarafından gözaltına alınırken, güvenlik güçleri belediye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.


Kayyum olarak atanan Karakoyun Kaymakamı Lütfullah Göktaş, belediyeye gelerek bir süre kaldıktan sonra belediyeden ayrıldı. - IĞDIR

Halkların Demokratik Partisi, Hasan Safa, Halfeli, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:37 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler         
20:00
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi         
17:51
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi         
16:56
Polis Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi         
16:50
Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı         
16:40
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz         
16:11
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı         
15:38
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı         
15:12
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti         
00:43
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 04:03:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da HDP'li Halfeli Belediyesine kayyum atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]