Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Hdp'nin Adayı Akkuş Kazandı

Iğdır'da Hdp'nin Adayı Akkuş Kazandı

44 dakika önce

IĞDIR'da resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin adayı Yaşar Akkuş kazandı.

Iğdır'da Hdp'nin Adayı Akkuş Kazandı, System.String[]
IĞDIR'da resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin adayı Yaşar Akkuş kazandı.

Iğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre en çok oyu HDP adayı Yaşar Akkuş aldı. 2009'dan beri HDP'li başkanlar tarafından yönetilen Iğdır Belediye Başkanlığı yine aynı partinin adayının oldu. Iğdır'da seçimi kaybeden Cumhur İttifakı, geçersiz kabul edilen oyların incelenmesini talep etti.

HDP Iğdır Belediye Başkan Adayı Yaşar Akkuş, 1981'de Iğdır'ın Yüzbaşılar köyünde dünyaya geldi. Sanayici ve iş adamı olan Akkuş, evli ve 2 çocuk babası. - Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:26 Kaynak: DHA

Yaşar Akkuş, Akkuş, Halkların Demokratik Partisi, Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkanlığı Koltuğuna 4 Kadın Aday Oturacak Şahan Gökbakar, Seçim Sonuçlarını Açıklamayan Anadolu Ajansı ve YSK'ya Tepki Gösterdi Son Dakika! YSK'nın Verilerine Göre Ekrem İmamoğlu Önde! AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Usulsüzlükler Tespit Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 10:10:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Hdp'nin Adayı Akkuş Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]