Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Iğdır'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

1 saat önce

Iğdır'ın Halfeli Beldesinde ikamet eden Yanardağ ve Arıslı aileleri arasında meydana gelen husumet sona erdi.

Iğdır'da Husumetli Aileler Barıştırıldı, System.String[]
Iğdır'ın Halfeli Beldesinde ikamet eden Yanardağ ve Arıslı aileleri arasında meydana gelen husumet sona erdi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Av. Murat Yikit, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşen barışma merasimi ile husumetli iki aile barıştırıldı.

Peygamber Efendimizin "Üç günden fazla küs durmayın" sözünü hatırlatan Iğdır Valisi Enver Ünlü, bir daha böyle hadiselerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Yemek ikramının ardından, İl Müftüsü Mustafa Tekin'in dua okumasından sonra, Vali Ünlü tarafından ailelere Kur'an-ı Kerim hediye edilmesiyle barıştırıldı. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:49 Kaynak: İHA

Halfeli, Iğdır, Güncel
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