Iğdır'da Huzur Toplantısı Yapıldı
44 dakika önce
Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve kurum amirlerinin katılımıyla Atatürk Mahallesinde huzur toplantısı yapıldı.
Iğdır
Valisi Enver Ünlü başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce
ve kurum amirlerinin katılımıyla Atatürk
Mahallesinde huzur toplantısı yapıldı.
Şehit Piyade
Er Hüseyin Koruç Kütüphanesinde gerçekleşen toplantıda, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Ünlü, not aldırarak ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.
Iğdır'ın güven, huzur ve mutlu bir kent olduğunu belirten Vali Enver Ünlü, "sizlerin ifade ettiği sorunlara çözüm bulmaya, istekleri karşılamaya çalışıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın en iyi şartlarda yaşaması için çaba sarf ediyoruz" dedi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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