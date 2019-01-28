Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Huzur Toplantısı Yapıldı

Iğdır'da Huzur Toplantısı Yapıldı

44 dakika önce

Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve kurum amirlerinin katılımıyla Atatürk Mahallesinde huzur toplantısı yapıldı.

Iğdır'da Huzur Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve kurum amirlerinin katılımıyla Atatürk Mahallesinde huzur toplantısı yapıldı.

Şehit Piyade Er Hüseyin Koruç Kütüphanesinde gerçekleşen toplantıda, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Ünlü, not aldırarak ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Iğdır'ın güven, huzur ve mutlu bir kent olduğunu belirten Vali Enver Ünlü, "sizlerin ifade ettiği sorunlara çözüm bulmaya, istekleri karşılamaya çalışıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın en iyi şartlarda yaşaması için çaba sarf ediyoruz" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Göllüce, Huzur, Iğdır, Güncel
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