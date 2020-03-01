Son Dakika › Güncel › Iğdır'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Iğdır'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
6 saat önce
Iğdır'da, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılınarak dualar edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:20 Kaynak: İHA
Iğdır'da, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılınarak dualar edildi.
Iğdır Ulu Camii önünde sivil toplum kuruluşları tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı. Bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İdlib'de şehit düşen ve görevde olan Mehmetçik için dua etti. - IĞDIR
Son Dakika Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes'ten Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam Esed Rejimi'ne ait tank ve zırhlı araç konvoyu SİHA'lar tarafından imha edildi Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor