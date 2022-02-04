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Iğdır'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Iğdır'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

04.02.2022 13:20
Iğdır'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Iğdır'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yumruklu, sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Iğdır'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yumruklu, sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesi Barış Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma her iki grubun orada bulunan bireylerinin de katılmasıyla yumruklu, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya tutuşan gruplardan birkaç kişi kavgada kullanacak bir şey bulamayınca orada bulunan yaşlı bir vatandaşın elindeki bastonu almaya çalıştı. Yaşlı adam ise bastonu vermedi. Çıkan kavga vatandaşların araya girmesi ile sona erdi. Kavgada Ç.A. bıçak ile yaralandı. Yaralanan Ç.A. önce Iğdır Devlet Hastanesine daha sonra ise Erzurum'a sevk edildi. Kavgada yaralana Ç.A.'nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - IĞDIR

Iğdır'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

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Cumhuriyet Mahallesi, Iğdır Merkez, kavga, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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