Iğdır'da İl pandemi kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Iğdır'da İl pandemi kurulu toplantısı yapıldı
16.12.2020 14:24
Iğdır'da Covid-19 tedbirleri kapsamında Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.
Iğdır'da Covid-19 tedbirleri kapsamında Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.
Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, pandemi sürecinde alınan tedbirler değerlendirilerek alınması gereken ek tedbirlerin görüşüldüğü açıklandı. - IĞDIR
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