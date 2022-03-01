Iğdır'da hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

01.03.2022 11:36
Iğdır'da hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Iğdır'da bir iş yerinden ve araçtan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı.

Iğdır'da bir iş yerinden ve araçtan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır'da hırsızlara göz açtırmıyor. Ekipler, Alikamerli Mahallesi'ndeki bir iş yerine girerek hırsızlık yapan ve Emek Mahallesi'ndeki bir araçtan çeşitli malzemeler çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik takip ve aramalar sonucu araçtan hırsızlık yapanların R.G. (21) ve H.A. (37), iş yerinden hırsızlık yapanların ise Ö.K. (27) ve M.K. (16) olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızların çaldıkları malzemeler ise polisler tarafından sahiplerine teslim edildi. - IĞDIR

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Çaldıkları cins kümes hayvanlarını satamadan yakalandılar Çaldıkları cins kümes hayvanlarını satamadan yakalandılar Silahlı saldırgan yakalandı Silahlı saldırgan yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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