Iğdır'da iş yerinden malzeme çaldıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da iş yerinden malzeme çaldıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

03.03.2022 16:45
Iğdır'da iş yerinden malzeme çaldıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Iğdır'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı tutuklandı.

Iğdır'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki iş yerinden malzeme ve motosiklet çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polisin sıkı takibiyle yakalanan hırsızlık zanlıları, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yerinden çalınan malzemeler ile motosiklet sahiplerine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da iş yerinden malzeme çaldıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da iş yerinden malzeme çaldıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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