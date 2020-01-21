Iğdır'da işletme denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Iğdır'da işletme denetimleri devam ediyor

6 saat önce

Yüzde 50 hibe desteği ile yapılan işletmelerin kontrolleri teknik ekiplerce yapıldı.

Iğdır'da işletme denetimleri devam ediyor, System.String[]

Yüzde 50 hibe desteği ile yapılan işletmelerin kontrolleri teknik ekiplerce yapıldı.


Hayvancılık yapan yatırımcılara Bakanlık destekli DAP projeleri yatırımları kapsamında yüzde 50 hibe desteği ile yapılan işletmelerin kontrolleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde incelendi.


Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Tuzluca İlçesinde destek alan Hayvancılık işletmesi Sahibi Veysel Gültekin'in işletmesini ziyaret ederek, denetim ve kontrollerde bulundu. Ekonomiye katkı sağlayan ve işini layıkıyla yapan bütün çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin her zaman yanında olmaya devam edileceği belirtildi. - IĞDIR

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
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