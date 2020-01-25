Iğdır'da izleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da izleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Iğdır'da izleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

6 saat önce

Iğdır'da 2020 yılının ilk İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

Iğdır'da izleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Iğdır'da 2020 yılının ilk İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.


Yapılan toplantıda 2019 yılında meydana gelen olaylar ile İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bürosunun çalışmaları da değerlendirilmeye alındı. - IĞDIR

Yunus Koç, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:46 Kaynak: İHA
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