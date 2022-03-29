Iğdır'da kablo hırsızlığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da kablo hırsızlığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

29.03.2022 09:00
Iğdır'da kablo hırsızlığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Iğdır'da düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı.

Iğdır'da düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce Halfeli beldesi ile Akyumak, Çalpala ve Aşağı Erhacı köylerindeki dört farklı kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirenlerin yakalanması için yürütülen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan eritilmiş 232 kilogram bakır kablo, 40 metre elektrik kablosu, 440 litre kaçak akaryakıt ve 248 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, JASAT, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da kablo hırsızlığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da kablo hırsızlığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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