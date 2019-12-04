Son Dakika Haberleri: Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonu
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Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonu

6 saat önce

Iğdır'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonu, System.String[]

Iğdır'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 Kasım Mahallesindeki bir iş yerinde yaklaşık 1800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, söz konusu alanda yaptıkları aramada, akaryakıtın transferinde kullanılan sayaç ve elektrikli akaryakıt pompası da buldu.

Olayla ilgili iş yeri sahibi H.B. gözaltına alındı.

Jandarma, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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