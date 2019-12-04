Son Dakika Haberleri: Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonunda 1 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonunda 1 gözaltı - Son Dakika

Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonunda 1 gözaltı

6 saat önce

Iğdır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonunda 1 gözaltı, System.String[]

Iğdır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır merkez 14 Kasın Mahallesi'nde H.B. isimli şahsa ait iş yerinde arama yaptı. Arama sonucu, bin 800 litre kaçak akaryakıt ile bir adet sayaçlı ve elektrikli akaryakıt pompası ele geçirildi. Operasyonda H.B. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. - IĞDIR

Jandarma, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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