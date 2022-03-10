Iğdır'da kaçak avcılara 10 bin 158 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Iğdır'da kaçak avcılara 10 bin 158 lira ceza kesildi

10.03.2022 13:52
Iğdır'da kaçak avcılara 10 bin 158 lira ceza kesildi

Iğdır'da jandarma ekiplerinin yakaladığı 3 kaçak avcıya 10 bin 158 lira ceza uygulandı.

Iğdır'da jandarma ekiplerinin yakaladığı 3 kaçak avcıya 10 bin 158 lira ceza uygulandı.

Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kente gelen bir araçta yaptıkları aramada, canlı mühre olarak kullanıldığı belirlenen 6 kınalı keklik, tuzaklar ve 8 kafes buldu.

Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, keklik ve malzemelere el koydu.

DKMP ekibi, araçtaki 3 kişiye 4 bin 158 lira idari, 6 bin lira tazminat olmak üzere toplam 10 bin 158 lira ceza kesti.

Keklikler doğaya salındı, kafes ve tuzaklar ise imha edildi.

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Jandarma, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da kaçak avcılara 10 bin 158 lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da kaçak avcılara 10 bin 158 lira ceza kesildi - Son Dakika
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