Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Kaçak Avcılara Ceza

Iğdır'da Kaçak Avcılara Ceza

1 saat önce

Iğdır'da, kaçak olarak keklik avı yaptıkları iddia edilen 7 kişiye, 25 bin 814 lira ceza uygulandı.

Iğdır'da Kaçak Avcılara Ceza, System.String[]
Iğdır'da, kaçak olarak keklik avı yaptıkları iddia edilen 7 kişiye, 25 bin 814 lira ceza uygulandı.

Kırsal arazide, canlı mühre kullanılarak keklik avı yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince bölgede çalışma başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde kırsaldaki aramalarda, canlı mühre olarak kullanılan 13 keklik ile tuzaklarla yakalandığı belirlenen 4 çil keklik bulundu.

Bölgede kaçak avcılık yaptıkları belirlenen ikisi Suriye uyruklu 7 kişiye, 16 bin 79 TL idari, 9 bin 735 TL tazminat olmak üzere toplam 25 bin 814 TL para cezası verildi.

Yakalanan 17 keklik, kafes ve tuzaklara da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:03 Kaynak: AA

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