Iğdır'da kaçak avcılara para cezası kesildi - Son Dakika

Iğdır'da kaçak avcılık yapan ve sosyal medya üzerinden paylaşan 3 şahsa 46 bin 361 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da kaçak avcılık yapan ve sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 3 şahıs belirlendi. Şahısların adres tespiti için Iğdır Valiliği çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu adres tespiti yapılarak 3 şahsa ulaşıldı. Kaçak avcılık yaptıkları için şahıslara 5 bin 981 TL idari, 40 bin 380 TL tazminat olmak üzere toplam 46 bin 361 TL para cezası kesildi. - IĞDIR