Iğdır'da kaçak avlanan 10 kişiye 57 bin 280 lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da kaçak avlanan 10 kişiye 57 bin 280 lira ceza kesildi

30.03.2022 18:27
Iğdır'da kaçak avlanan 10 kişiye 57 bin 280 lira ceza kesildi

Iğdır'da kaçak keklik avı yaparken yakalanan 10 kişiye, 57 bin 480 lira para cezası kesildi.

Iğdır'da kaçak keklik avı yaparken yakalanan 10 kişiye, 57 bin 480 lira para cezası kesildi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri (HAYDİ) tarafından arazi denetimi ve yol kontrolleri yapıldı.

Ekipler, kontroller esnasında kaçak keklik avında canlı mühre kullanarak avlanan 10 kişiyi tespit etti.

Şüphelilerin avlandıkları bölgelerde yapılan aramada, 17'si canlı mühre olarak kullanıldıkları belirlenen, 4'ü ise doğadan yakalanan 21 keklik, çok sayıda kafes ve tuzak ele geçirildi.

Kaçak şekilde avlanan şüphelilere 37 bin 80 lira idari, 20 bin 400 lira tazminat olmak üzere toplam 57 bin 480 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen keklikler ekiplerce doğaya salınırken kafes ve tuzaklar ise imha edildi.

YORUMLAR
500
Iğdır'da av tüfeğiyle vurulan akbaba tedaviye alındı Iğdır'da av tüfeğiyle vurulan akbaba tedaviye alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da kaçak avlanan 10 kişiye 57 bin 280 lira ceza kesildi - Son Dakika


Son Dakika
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:56 Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:33:33. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da kaçak avlanan 10 kişiye 57 bin 280 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement