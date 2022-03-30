Iğdır'da kaçak avlanan 10 kişiye 57 bin 280 lira ceza kesildi - Son Dakika

Iğdır'da kaçak keklik avı yaparken yakalanan 10 kişiye, 57 bin 480 lira para cezası kesildi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri (HAYDİ) tarafından arazi denetimi ve yol kontrolleri yapıldı.

Ekipler, kontroller esnasında kaçak keklik avında canlı mühre kullanarak avlanan 10 kişiyi tespit etti.

Şüphelilerin avlandıkları bölgelerde yapılan aramada, 17'si canlı mühre olarak kullanıldıkları belirlenen, 4'ü ise doğadan yakalanan 21 keklik, çok sayıda kafes ve tuzak ele geçirildi.

Kaçak şekilde avlanan şüphelilere 37 bin 80 lira idari, 20 bin 400 lira tazminat olmak üzere toplam 57 bin 480 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen keklikler ekiplerce doğaya salınırken kafes ve tuzaklar ise imha edildi.