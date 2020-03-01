Iğdır'da kaçak avlananlara 25 bin 656 lira ceza kesildi - Son Dakika

Iğdır'da tuzaklarla kaçak olarak keklik avladıkları gerekçesiyle 6 kişiye 25 bin 656 lira ceza kesildi.

Karakoyunlu ilçesindeki Taşburun Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ağrı Dağı Milli Parkı civarında yapılan kontrollerde 6 kişinin tuzakla avlandığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin avlandığı bölgede yaptıkları araştırmada mühre olarak kullanılan 10 keklik, 13 kafes ve 6 misinalı tuzak buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, keklik, kafes ve tuzaklara el koydu.

Yakalanan 6 kişiye 25 bin 656 lira ceza kesildi.

Keklikler, sağlık kontrolünün ardından doğaya salındı.